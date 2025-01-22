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Свентек легко прошла Наварро на пути в полуфинал АО-2025

Теннис
Обновлено

Простая работа для польки

Свентек легко прошла Наварро на пути в полуфинал АО-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Польская теннисистка, вторая ракетка планеты Ига Свентек вышла в 1/2 финала Australian Open-2025. В матче пятого круга соревнований она победила представительницу США Эмму Наварро (WTA №8).

Счет матча 2-0 (6-1; 6-2) в пользу Иги, в активе которой 1 подача на вылет, 22 виннера, 5 из 9 реализованных брейков, 20 невынужденных и 2 двойные ошибки.

Свёнтек во второй раз в карьере вышла в полуфинал Australian Open. В следующем раунде соревнований полька будет бороться против американки Мэдисон Киз (WTA №19).

Напомним, что ранее Свитолина проиграла в четвертьфинале АО-2025.

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Ига Свёнтек Эмма Наварро
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