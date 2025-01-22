Свентек легко прошла Наварро на пути в полуфинал АО-2025

Польская теннисистка, вторая ракетка планеты Ига Свентек вышла в 1/2 финала Australian Open-2025. В матче пятого круга соревнований она победила представительницу США Эмму Наварро (WTA №8).

Счет матча 2-0 (6-1; 6-2) в пользу Иги, в активе которой 1 подача на вылет, 22 виннера, 5 из 9 реализованных брейков, 20 невынужденных и 2 двойные ошибки.

Свёнтек во второй раз в карьере вышла в полуфинал Australian Open. В следующем раунде соревнований полька будет бороться против американки Мэдисон Киз (WTA №19).