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Свитолина – Киз: Видеообзор четвертьфинального матча АО-2025

Теннис
Обновлено

К сожалению, украинка проиграла

Свитолина – Киз: Видеообзор четвертьфинального матча АО-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №27) проиграла в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. В борьбе за полуфинал наша спортсменка уступила представительнице США Мэдисон Киз (WTA №19).

Вашему вниманию видео-обзор матча Свитолина-Киз:

Комментарий Свитолиной

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