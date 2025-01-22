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Киз прокомментировала победу над Свитолиной в четвертьфинале АО-2025

Теннис
Обновлено

Очень сильная теннисистка

Киз прокомментировала победу над Свитолиной в четвертьфинале АО-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка Мэдисон Киз (WTA №19) прокомментировала победу в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии против украинки Элины Свитолиной (WTA №27). Ее слова цитирует пресс-служба соревнований:

"Я очень горжусь собой и тем, что среди полуфиналисток турнира. Надеюсь, что я смогу сделать еще один шаг вперед.

Я подхожу к тому моменту, когда начинаю ценить свою карьеру такой, какая она есть. В матче со Свитолиной я действительно сделала все, что смогла. Это была очень хорошая работа.

Вы все еще можете показывать свой лучший теннис даже приближаясь к 30 годам. Большое количество возрастных спортсменов показывают свои лучшие выступления.

Приятно видеть здесь людей, с которыми ты выступала как юниор. Это очень приятно, я горжусь ими" – сказала Мэдисон.

Напомним, что ранее Свитолина прокомментировала поражение в четвертьфинале АО-2025.

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