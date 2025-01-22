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Стало известно, сколько заработали украинки за выступление на Australian Open-2025

Теннис
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Приличные деньги

Стало известно, сколько заработали украинки за выступление на Australian Open-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Все представительницы Украины завершили свои выступления на Открытом чемпионате Австралии-2025. Каждая спортсменка дошла до той стадии, до которой позволяет их физическая и психологическая форма. Итак, можем подвести финансовые итоги турнира.

Больше всего среди наших заработала Элина Свитолина (WTA №27). За выход в четвертьфинал одиночного разряда теннисистка получит 413,2 тысячи долларов.

Марта Костюк (WTA №18) играла в одиночном и парном разрядах. В сумме украинка положит в свой карман 224,3 тысячи долларов.

Участница третьего круга соревнований Даяна Ястремская (WTA №33) заработала 180,2 тысячи долларов.

Ангелина Калинина (WTA №48) за первый круг одиночного и второй круг парного разрядов возьмет 94,5 тысячи долларов.

Юлия Стародубцева (WTA №100) и Дарья Снигур (WTA №138) за выступление в первом круге получат по 82 тысячи долларов.

Меньше всего за турнир заработали сестры Киченок. Наши Надежда и Людмила за третий круг парного разряда положат в карман по 18 тысяч долларов.

Напомним, что ранее Киз прокомментировала победу над Свитолиной в четвертьфинале АО-2025.

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