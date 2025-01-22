Не заметил хозяина корта. Синнер – последний полуфиналист Australian Open-2025

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии-2025. В матче 1/4 соревнований он победил местного Алекса Де Минора (АТР №8).

Счет встречи 3-0 (6-3; 6-2; 6-1) в пользу итальянца, в активе которого 2 подачи на вылет, 27 виннеров, 6 из 10 реализованных брейков, 19 невынужденных и 0 двойных ошибок.

Следующим соперником Янника станет американец Бен Шелтон (АТР №20). Эта победа стала для итальянца уже 19-й подряд, пока никому не удается остановить его триумфальное шествие.