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Киченок объяснила, почему не пожала руку Младенович после матча АО-2025

Теннис

Позиция украинки

Киченок объяснила, почему не пожала руку Младенович после матча АО-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок объяснила, почему не пожала руку французской спортсменке Кристине Младенович после завершения матча третьего круга парного разряда АО-2025.

"Публично меня обвинили в неспортивном поведении. Я хочу высказать свою точку зрения. Я получила очень прямую угрозу от своей соперницы во время матча после того, как нечаянно попала в нее мячом. Ответом на мои многочисленные извинения была фраза: "Ты берегись в следующий раз".

Я не считаю нужным демонстрировать уважение через рукопожатие в конце матча с людьми, использующими словесные угрозы. Точка" – написала Людмила на своей официальной странице в Instagram.

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