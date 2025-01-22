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Стали известны полуфиналисты Australian Open — 2025
Бен Шелтон попробует отобрать путевку в финал у Янника Синнера
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Стали известны все участники 1/2 финала Australian Open — 2025 среди мужчин. Оба полуфинальные матчи состоятся в пятницу, 24 января.
Напомним, Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января.
Теннис. Australian Open — 2025. 1/2 финала, мужчины:
Янник Синнер (Италия, 1) — Бен Шелтон (США, 21);
Новак Джокович (Сербия, 7) — Александр Зверев (Германия, 2).
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