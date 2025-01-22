  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стали известны полуфиналисты Australian Open — 2025
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны полуфиналисты Australian Open — 2025

Теннис

Бен Шелтон попробует отобрать путевку в финал у Янника Синнера

Стали известны полуфиналисты Australian Open — 2025

instagram.com/australianopen

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Стали известны все участники 1/2 финала Australian Open — 2025 среди мужчин. Оба полуфинальные матчи состоятся в пятницу, 24 января.

Напомним, Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января.

Теннис. Australian Open — 2025. 1/2 финала, мужчины:

Янник Синнер (Италия, 1) — Бен Шелтон (США, 21);

Новак Джокович (Сербия, 7) — Александр Зверев (Германия, 2).

По теме
yellow-arrow
Киченок объяснила, почему не пожала руку Младенович после матча АО-2025
yellow-arrow
Синнер – последний полуфиналист Australian Open-2025
yellow-arrow
Стало известно, сколько заработали украинки за выступление на Australian Open-2025
Australian Open-2025
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости