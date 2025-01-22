Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Янник Синнер повторил достижение Надаля и Федерера на Australian Open
Итальянец удачно начал сезон
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 20-ю победу в карьере на Открытом чемпионате Австралии.
Сегодня, 22 января, в четвертьфинале Australian Open — 2025 он обыграл австралийца Алекса де Минора.
Для достижения отметки в 20 побед Синнеру потребовалось 24 матча. Это лучший результат мельбурнского "Шлема" в XXI веке, который он теперь делит с многократными победителями турниров "Большого шлема" швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.
Лучшим результатом Синнера на AO является титул 2024 года. В 2022 году он играл в четвертьфинале, в 2023-м — в четвёртом круге. В 2020 и 2021 годах проигрывал в первом и втором кругах соответственно.
Популярное сейчас
- Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025
- "Как мы можем это просчитать?". Наставник Бенфики прокомментировал грубую ошибку Трубина в игре с Барселоной
- Элина Свитолина осталась без прорыва на Australian Open-2025 в контексте личного рекорда
- Свитолина отказалась от рукопожатий и совместных фото с россиянкой, которую победила на Australian Open-2025
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров