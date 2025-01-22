Янник Синнер повторил достижение Надаля и Федерера на Australian Open

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 20-ю победу в карьере на Открытом чемпионате Австралии.

Сегодня, 22 января, в четвертьфинале Australian Open — 2025 он обыграл австралийца Алекса де Минора.

Для достижения отметки в 20 побед Синнеру потребовалось 24 матча. Это лучший результат мельбурнского "Шлема" в XXI веке, который он теперь делит с многократными победителями турниров "Большого шлема" швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.

Лучшим результатом Синнера на AO является титул 2024 года. В 2022 году он играл в четвертьфинале, в 2023-м — в четвёртом круге. В 2020 и 2021 годах проигрывал в первом и втором кругах соответственно.