  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Янник Синнер повторил достижение Надаля и Федерера на Australian Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Янник Синнер повторил достижение Надаля и Федерера на Australian Open

Теннис

Итальянец удачно начал сезон

Янник Синнер повторил достижение Надаля и Федерера на Australian Open

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 20-ю победу в карьере на Открытом чемпионате Австралии.

Сегодня, 22 января, в четвертьфинале Australian Open — 2025 он обыграл австралийца Алекса де Минора.

Для достижения отметки в 20 побед Синнеру потребовалось 24 матча. Это лучший результат мельбурнского "Шлема" в XXI веке, который он теперь делит с многократными победителями турниров "Большого шлема" швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.

Лучшим результатом Синнера на AO является титул 2024 года. В 2022 году он играл в четвертьфинале, в 2023-м — в четвёртом круге. В 2020 и 2021 годах проигрывал в первом и втором кругах соответственно.

По теме
yellow-arrow
Стали известны полуфиналисты Australian Open — 2025
yellow-arrow
Киченок объяснила, почему не пожала руку Младенович после матча АО-2025
yellow-arrow
Синнер – последний полуфиналист Australian Open-2025
Янник Синнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости