Ига Швёнтек: На корте с какой-то стороны надо быть безжалостной

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек отреагировала на слова американки Эммы Наварро, которая после поражения в 1/4 финала Australian Open — 2025 назвала представительницу Польши "безжалостной".

"На корте с какой-то стороны надо быть безжалостной. Но слово "безжалостная" подразумевает и что-то негативное. А мне просто важно концентрироваться на себе и не терять настрой вне зависимости от счёта. На этом основывается моя сила и последовательность, то, как я выстраиваю игру на корте. Может, это выглядит безжалостно, но я не преследую такой цели. Я просто хочу выиграть как можно больше геймов — и вот такой эффект сложился из предыдущих матчей", — приводит слова Швёнтек Tennis Majors.

Отметим, что Ига Швёнтек проиграла всего 14 геймов за пять матчей на пути в полуфинал Australian Open — 2025.