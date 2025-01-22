Новак Джокович: Матч с Алькарасом был моим лучшим на турнире

Сербский теннисист Новак Джокович оценил матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025 против испанца Карлоса Алькараса. Экс первая ракетка мира переиграл своего визави со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

"Это был мой лучший матч на турнире и, возможно, даже один из лучших среди мужчин в этом году. Я очень горжусь. Карлос привносит на корт столько энергии и интенсивности. Он всегда требует от соперника максимальной отдачи, чтобы у него были шансы победить. Я знал это, выходя на матч. Каждый сет был очень напряжённым, болельщики неистовствовали, а на корте было столько энергии. Это было невероятно.

Честно говоря, у меня было такое ощущение, будто я попал в финал турнира "Большого шлема". Хотелось бы, чтобы это было так. Его заслуга в том, что он боролся. Думаю, мы оба выложились на корте по полной. И надеюсь, люди это увидели", — приводит слова Джоковича We love tennis.