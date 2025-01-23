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На АО впервые с 1967 года в финале микста сыграют только австралийские теннисисты
Исторические полуфиналы
Фото: Tennishead
Австралийская пара в полуфинальной встрече Australian Open – 2025 Кимберли Биррелл и Джон-Патрик Смит обыграли британскую пару Оливии Николлс и Генри Паттена со счётом 6:4, 6:4.
Таким образом, в финальном матче в смешанном парном разряде Australian Open – 2025 впервые с 1967 года сыграют пары, состоящие только из австралийских теннисистов.
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В финале микста Australian Open 1967 года победу одержали Оуэн Дэвидсон (Австралия) и Лесли Тёрнер (Австралия).
Финальный матч состоится 24 января между австралийскими парами Кимберли Биррелл/Джон-Патрика Смита и Оливией Гадеки/Джона Пирса.
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