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Определилась первая финалистка Australian Open-2025

Теннис
Обновлено

Защищает титул

Определилась первая финалистка Australian Open-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Нейтральная спортсменка Арина Соболенко (WTA №1) вышла в финал турнира серии Grand Slam – Australian Open-2025. В полуфинальном поединке она победила представительницу Испании Паулу Бадосу (WTA №11).

Счет матча 2-0 (6-4; 6-2) в пользу Соболенко, в активе которой 2 подачи на вылет, 32 винера, 4 из 9 реализованных брейков, 21 невынужденная и 1 двойная ошибка.

"Нейтралка" будет защищать свой титул, который она завоевала в прошлом году, против победительницы матча Свентек-Киз.

Этот финал станет для Соболенко 33-м в ее профессиональной карьере на уровне WTA, пятым – на турнирах серии Grand Slam и третьим – на Australian Open.

Напомним, что впервые с 1967 года в финале микста сыграют только австралийские теннисисты.

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Australian Open Арина Соболенко
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