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Определилась первая финалистка Australian Open-2025
Защищает титул
Getty Images/Global Images Ukraine
Нейтральная спортсменка Арина Соболенко (WTA №1) вышла в финал турнира серии Grand Slam – Australian Open-2025. В полуфинальном поединке она победила представительницу Испании Паулу Бадосу (WTA №11).
Счет матча 2-0 (6-4; 6-2) в пользу Соболенко, в активе которой 2 подачи на вылет, 32 винера, 4 из 9 реализованных брейков, 21 невынужденная и 1 двойная ошибка.
"Нейтралка" будет защищать свой титул, который она завоевала в прошлом году, против победительницы матча Свентек-Киз.
Этот финал станет для Соболенко 33-м в ее профессиональной карьере на уровне WTA, пятым – на турнирах серии Grand Slam и третьим – на Australian Open.
Напомним, что впервые с 1967 года в финале
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