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Киз в невероятном поединке побеждает Свентек на пути к финалу АО-2025

Теннис
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Киз в невероятном поединке побеждает Свентек на пути к финалу АО-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка, четырнадцатая ракетка мира Мэдисон Киз вышла в финал турнира серии Grand Slam – Australian Open-2025. В полуфинальном поединке она победила представительницу Польши Игу Свентек (WTA №2).

Счет матча 2-1 (5-7; 6-1; 7-6) в пользу Киз, в активе которой 7 подач на вылет, 36 виннеров, 8 из 16 реализованных брейков, 41 невынужденная и 4 двойные ошибки.

В решающем поединке за главный титул турнира Мэдисон будет играть против первой ракетки мира и действующей чемпионки Арины Соболенко. Американка сыграет свой 15 финал в карьере и второй на уровне Grand Slam.

Напомним, что впервые с 1967 года в финале микста сыграют только австралийские теннисисты.

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Ига Свёнтек
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