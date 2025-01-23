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Мэдисон Киз второй раз в карьере пробилась в финал турнира серии Большого шлема
Последний раз подобное происходило 8 лет назад
https://www.gettyimages.com/Ukraine
14-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз во второй раз в карьере сыграет в финале на турнире серии "Большого шлема".
Сегодня, 23 января, в полуфинале Australian Open — 2025 она одолела пятикратную чемпионку мэйджоров польку Игу Швёнтек.
Впервые в финале "Шлема" Киз играла более семи лет назад — на Открытом чемпионате США — 2017. В матче за титул она потерпела разгромное поражение от соотечественницы Слоан Стивенс (3:6, 0:6).
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