Мэдисон Киз второй раз в карьере пробилась в финал турнира серии Большого шлема

14-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз во второй раз в карьере сыграет в финале на турнире серии "Большого шлема".

Сегодня, 23 января, в полуфинале Australian Open — 2025 она одолела пятикратную чемпионку мэйджоров польку Игу Швёнтек.

Впервые в финале "Шлема" Киз играла более семи лет назад — на Открытом чемпионате США — 2017. В матче за титул она потерпела разгромное поражение от соотечественницы Слоан Стивенс (3:6, 0:6).