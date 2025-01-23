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Мэдисон Киз повторила рекорд Каролины Возняцки

Теннис

Американка вышла во второй финал в карьере

Мэдисон Киз повторила рекорд Каролины Возняцки

Eurosport

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

14-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз понадобилось 11 попаданий в основную сетку Открытого чемпионата Австралии – 2025, чтобы выйти в финал этого турнира.

В Открытой эре (с 1968 года) лишь одна теннисистка проделала такой же длинный путь до финала Australian Open. Это была чемпионка AO-2018 датчанка Каролина Возняцки (11).

Сегодня, 23 января, Киз (19) вышла в финал Australian Open – 2025, со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (10:8) обыграв пятикратную чемпионку турниров серии "Большого шлема" вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек (2).

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