Первая после Винус Уильямс. Мэдисон Киз стала самой возрастной финалисткой Открытого чемпионата Австралии

14-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз стала самой возрастной финалисткой Открытого чемпионата Австралии со времён соотечественницы Винус Уильямс, пишет Opta Ace.

Сегодня, 23 января, Киз вышла в финал Australian Open – 2025, со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (10:8) обыграв пятикратную чемпионку турниров серии "Большого шлема" вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек (2). Мэдисон в данный момент 29 лет.

В последний раз в более старшем возрасте в финале Australian Open играла Винус Уильямс в 2017 году (тогда Винус было 36 лет), где уступила своей сестре Серене со счётом 4:6, 4:6.