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Первая после Винус Уильямс. Мэдисон Киз стала самой возрастной финалисткой Открытого чемпионата Австралии

Теннис

Теннисистка добыла волевую победу

Первая после Винус Уильямс. Мэдисон Киз стала самой возрастной финалисткой Открытого чемпионата Австралии

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

14-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз стала самой возрастной финалисткой Открытого чемпионата Австралии со времён соотечественницы Винус Уильямс, пишет Opta Ace.

Сегодня, 23 января, Киз вышла в финал Australian Open – 2025, со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (10:8) обыграв пятикратную чемпионку турниров серии "Большого шлема" вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек (2). Мэдисон в данный момент 29 лет.

В последний раз в более старшем возрасте в финале Australian Open играла Винус Уильямс в 2017 году (тогда Винус было 36 лет), где уступила своей сестре Серене со счётом 4:6, 4:6.

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Винус Уильямс Мэдисон Киз
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