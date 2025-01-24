Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович снялся с полуфинального матча Australian Open-2025
Определился первый финалист
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Седьмая ракетка мира, серб Новак Джокович проиграл в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии-2025. В борьбе за финал он уступил немцу Александру Звереву (АТР №2).
Счет матча 1-0 (7-5; отк). После завершения первого сета Новак отказался продолжать встречу из-за физической усталости. В активе Зверева 8 подач на вылет, 24 виннера, 0 из 5 реализованных брейков, 15 невынужденных и 1 двойная ошибка.
Для Александра это будет третий финал на турнирах серии Grand Slam и первый в Мельбурне. За главный титул соревнований немец будет бороться против победителя матча Синнер-Шелтон.
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов УЕФА. Неожиданный позитив, но запоздалый
- Оптом. Металлист 1925 заинтересован сразу в двух игроках Александрии
- Русин покинет Сандерленд, но в Украину не вернется
- Свитолина отказалась от рукопожатий и совместных фото с россиянкой, которую победила на Australian Open-2025
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?