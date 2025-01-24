Джокович снялся с полуфинального матча Australian Open-2025

Седьмая ракетка мира, серб Новак Джокович проиграл в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии-2025. В борьбе за финал он уступил немцу Александру Звереву (АТР №2).

Счет матча 1-0 (7-5; отк) . После завершения первого сета Новак отказался продолжать встречу из-за физической усталости. В активе Зверева 8 подач на вылет, 24 виннера, 0 из 5 реализованных брейков, 15 невынужденных и 1 двойная ошибка.

Для Александра это будет третий финал на турнирах серии Grand Slam и первый в Мельбурне. За главный титул соревнований немец будет бороться против победителя матча Синнер-Шелтон.