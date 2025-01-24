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Джокович снялся с полуфинального матча Australian Open-2025

Теннис
Обновлено

Определился первый финалист

Джокович снялся с полуфинального матча Australian Open-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Седьмая ракетка мира, серб Новак Джокович проиграл в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии-2025. В борьбе за финал он уступил немцу Александру Звереву (АТР №2).

Счет матча 1-0 (7-5; отк). После завершения первого сета Новак отказался продолжать встречу из-за физической усталости. В активе Зверева 8 подач на вылет, 24 виннера, 0 из 5 реализованных брейков, 15 невынужденных и 1 двойная ошибка.

Для Александра это будет третий финал на турнирах серии Grand Slam и первый в Мельбурне. За главный титул соревнований немец будет бороться против победителя матча Синнер-Шелтон.

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