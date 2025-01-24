Джокович объяснил, почему не смог продолжить игру против Зверева

Сербский теннисист, седьмая ракетка мира Новак Джокович рассказал, почему не смог доиграть матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии. Его слова цитирует пресс-служба соревнований:

"После игры с Алькарасом впервые ударил по мячу примерно за час до начала матча со Зверевым. Делал все возможное, чтобы справиться с разрывом мышц, который у меня был: лекарство, тейп и физиотерапия сегодня в определенной степени помогли. Но ближе к концу первого сета я начал испытывать все больше и больше боли, и это было слишком тяжело для меня" – сказал Новак.