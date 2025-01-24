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Синнер будет защищать титул чемпиона Australian Open

Теннис
Обновлено

Второй финалист

Синнер будет защищать титул чемпиона Australian Open

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в финал Открытого чемпионата Австралии-2025. В матче 1/2 соревнований он победил американца Бена Шелтона (АТР №20).

Счет встречи 3-0 (7-6; 6-2; 6-2) в пользу итальянца, в активе которого 8 подач на вылет, 23 виннера, 6 из 13 реализованных брейков, 26 невынужденных и 0 двойных ошибок.

Соперником Янника в борьбе за главный титул соревнований станет немец, второй номер мирового рейтинга Александр Зверев. Эта победа стала для итальянца уже 20-й подряд, пока никому не удается остановить его триумфальное шествие.

Синнер защищает титул чемпиона Australian Open. В прошлом году в финале Grand Slam он одолел "нейтрала" Даниила Медведева.

Напомним, что ранее Джокович рассказал, почему не доиграл матч против Зверева.

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