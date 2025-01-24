Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Синнер будет защищать титул чемпиона Australian Open
Второй финалист
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в финал Открытого чемпионата Австралии-2025. В матче 1/2 соревнований он победил американца Бена Шелтона (АТР №20).
Счет встречи 3-0 (7-6; 6-2; 6-2) в пользу итальянца, в активе которого 8 подач на вылет, 23 виннера, 6 из 13 реализованных брейков, 26 невынужденных и 0 двойных ошибок.
Соперником Янника в борьбе за главный титул соревнований станет немец, второй номер мирового рейтинга Александр Зверев. Эта победа стала для итальянца уже 20-й подряд, пока никому не удается остановить его триумфальное шествие.
Синнер защищает титул чемпиона Australian Open. В прошлом году в финале Grand Slam он одолел "нейтрала" Даниила Медведева.
Напомним, что ранее Джокович
Популярное сейчас
- Александрия подпишет экс-защитника Динамо – Источник
- "Он не ангел". Трамп подверг критике Зеленского из-за войны в Украине
- Поражение Довбика, победа Яремчука, ничья Динамо и несколько зимних трансферов. Главные новости за 23 января
- Монфис не доиграл матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии и покинул турнир
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?