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Костюк показала, как восстанавливается после Australian Open-2025. Фото

Теннис

Духовный отдых

Костюк показала, как восстанавливается после Australian Open-2025. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка после завершения выступлений на Открытом чемпионате Австралии физически и духовно отдыхает. Где именно сейчас находится Марта, неизвестно, но там точно есть море. Соответствующие снимки украинка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Костюк показала, как восстанавливается после Australian Open-2025. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Джокович объяснил, почему не продолжил игру против Зверева.

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