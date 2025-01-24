Костюк показала, как восстанавливается после Australian Open-2025. Фото

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка после завершения выступлений на Открытом чемпионате Австралии физически и духовно отдыхает. Где именно сейчас находится Марта, неизвестно, но там точно есть море. Соответствующие снимки украинка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Джокович объяснил , почему не продолжил игру против Зверева.