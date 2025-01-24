Синнер: Я очень рад вернуться в финал

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, прокомментировал выход в финал Открытого чемпионата Австралии-2025. Его слова цитирует Sky Sports:

"Я не знаю, как я выиграл первый сет. Это был очень, очень тяжелый первый сет, но решающий.

Сегодня он подавал не лучшим образом или не так, как он хотел, и я думаю, что мы оба действительно защищались лучше, чем подавали. Первые сети всегда очень важны, и это придает уверенность. Было много напряжения для нас обоих, и я очень доволен тем, как справился с этим сегодня. Я очень рад вернуться в финал.

У меня были небольшие судороги, но он тоже страдал сегодня из-за ног, поэтому я пытался заставить его двигаться и быть немного более агрессивным, что очень помогло. Эти матчи могут продолжаться очень долго" – сказал Синнер.