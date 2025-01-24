Зверев вступился за Джоковича, которого освистали трибуны

Немецкий теннисист, вторая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал решение серба Новака Джоковича (АТР №7) сняться с матча 1/2 финала АО-2025. Его слова цитирует Australian Open TV:

"Прежде всего, хочу сказать: пожалуйста, не нужно освистывать игрока, когда он покидает матч из-за травмы. Я знаю, что все заплатили за билеты, все хотят увидеть борьбу, но Новак Джокович отдал этому спорту абсолютно все. Он выигрывал этот турнир с разрывом мышцы живота, с разрывом мышцы бедра. И если он снялся, это значит, что он просто не может играть.

Я даже не думал, что он снимется. На мой взгляд, первый сет был сыгран на очень высоком уровне. Но бывают травмы, с которыми становится все труднее играть, чем дольше идет матч. На тай-брейке он уже двигался не так хорошо.

Конечно, я рад выйти в финал Australian Open. Но, с другой стороны, абсолютно честно скажу, что нет никого в туре, кого бы я уважал больше Новака. Он один из самых близких мне людей в туре. Я всегда могу обратиться к нему за советом – в прошлом году мы много общались во время турнира в Шанхае, когда у меня был психологический спад после US Open. Он всегда готов помочь мне. Я не чувствую к нему ничего, кроме уважения.

Изменилась ли моя подготовка к матчу, учитывая, что Джокович был травмирован еще в предыдущем матче? Не против Новака. В 2021-м я играл с ним, когда у него был надрыв мышцы живота – и он подал 26 эйсов. Сегодня в первом сете я провел один из лучших сетов на турнире и едва выиграл его – хотя он был травмирован.

Может быть, я недостаточно хорошо играл. Или Новак слишком хорош" – сказал Зверев.