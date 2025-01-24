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Впервые за 6 лет в финале АО встретятся первая и вторая ракетки мира

Теннис

Нечасто такое случается

Впервые за 6 лет в финале АО встретятся первая и вторая ракетки мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финал Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира итальянским теннисном Янником Синнером и второй ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым станет первым финалом на Australian Open с 2019 года, где сыграют друг против друга первая и вторая строчки мирового рейтинга.

В 2019 году в финале Australian Open сербский теннисист Новак Джокович (первая ракетка мира) обыграл испанца Рафаэля Надаля (вторая ракетка мира). Матч завершился со счётом 6:3, 6:2, 6:3 в пользу серба.

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января.

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