Джокович рассказал, выступит ли на Australian Open в следующем сезоне

Сербский теннисист, седьмая ракетка мира Новак Джокович рассказал, планирует ли выступить на Открытом чемпионате Австралии в следующем году. Его слова цитирует Eurosport:

"Мой последний Australian Open? Я не знаю, есть такая вероятность. Кто знает? Мне просто нужно посмотреть, как пройдет сезон. Я хочу продолжать, но не уверен, будет ли пересмотрен график на следующий год.

Обычно я люблю приезжать в Австралию, чтобы выступать. Здесь добился наибольшего успеха в своей карьере, поэтому если буду в хорошей физической форме, здоров, мотивирован - не вижу причин, почему бы не приехать" - сказал Новак.