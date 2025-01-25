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Мэдисон Киз – чемпионка Australian Open-2025

Теннис
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Великолепная победа

Мэдисон Киз – чемпионка Australian Open-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка Мэдисон Киз (WTA №14) победила в финале Открытого чемпионата Австралии. В поединке за главный титул Grand Slam она одолела "нейтралку" Арину Соболенко (WTA №1).

Счет матча 2-1 (6-3; 2-6; 7-5) в пользу американки, в активе которой 6 подач на вылет, 29 виннеров, 4 из 9 реализованных брейки, 31 невынужденная и 0 двойных ошибок.

Этот "шлем" – дебютный в карьере Мэдисон. Она стала второй самой возростной спортсменкой, которой удалось выиграть АО (после Ли На, которой на момент триумфа в 2014 году был 31 год). Также Киз – пятая за последние 25 лет американка, покорившая Австралию.

В понедельник, 27 января Мэдисон вернется в ТОП-10 мирового рейтинга впервые за последние два года.

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Мэдисон Киз Australian Open-2025
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