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Мэдисон Киз – чемпионка Australian Open-2025
Великолепная победа
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Американская теннисистка Мэдисон Киз (WTA №14) победила в финале Открытого чемпионата Австралии. В поединке за главный титул Grand Slam она одолела "нейтралку" Арину Соболенко (WTA №1).
Счет матча 2-1 (6-3; 2-6; 7-5) в пользу американки, в активе которой 6 подач на вылет, 29 виннеров, 4 из 9 реализованных брейки, 31 невынужденная и 0 двойных ошибок.
Этот "шлем" – дебютный в карьере Мэдисон. Она стала второй самой возростной спортсменкой, которой удалось выиграть АО (после Ли На, которой на момент триумфа в 2014 году был 31 год). Также Киз – пятая за последние 25 лет американка, покорившая Австралию.
В понедельник, 27 января Мэдисон вернется в ТОП-10 мирового рейтинга впервые за последние два года.
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