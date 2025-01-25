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Синнер поделился ожиданиями от финала АО-2025

Теннис
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Серьезный настрой

Синнер поделился ожиданиями от финала АО-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер прокомментировал ожидания от финала Открытого чемпионата Австралии-2025. Его слова цитирует АТР:

"Прежде всего, важной будет психология. Конечно, мы уже играли раньше. Это будет трудный матч для нас обоих. Физически, это точно. Посмотрим.

Я думаю, он показал невероятный теннис, чтобы выйти в финал. Трудно сказать, кто фаворит, потому что может случиться все, что угодно.

Это вопросы, на которые мы получим ответы в воскресенье. Сегодня очень сложно говорить об этом заранее" – сказал Янник.

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