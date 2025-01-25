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Киз прокомментировала победу в финале Australian Open-2025
Американка творит чудеса
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Американская теннисистка Мэдисон Киз (WTA №14) прокомментировала
"Если говорить откровенно, я сейчас расплачусь. Потерпите, потому что я точно буду плакать. Я никак не могу пройти через это без слез, так что заранее извините!
Во-первых, Арина, ты невероятная теннисистка, и я рада, что обыграла тебя. Против тебя всегда так сложно играть, и у нас всегда получаются самые безумные матчи. Поздравляю тебя и твою команду с очередным потрясающим турниром Grand Slam.
Спасибо всем, кто приходил и болел за меня в последние две недели. Я всегда чувствую себя здесь как дома. Здесь, в Мельбурне, я вышла в свой первый полуфинал турнира Grand Slam, так что выиграть свой первый мейджор в этом же месте означает для меня абсолютное счастье.
Я просто хочу сказать спасибо своей команде – сейчас я расплачусь – я так долго этого хотела. Я была в одном финале слэма, но все прошло не так, как я хотела, и я не знала, смогу ли я вернуться снова и завоевать трофей.
Моя команда верила в меня на каждом шагу. Они верили в меня, когда я не верила в себя. Я вас всех очень люблю и жду не дождусь новых побед. Я просто хочу сказать вам огромное спасибо. Я так благодарна каждому человеку, который помог мне продолжать верить в себя и добиваться этой мечты" – сказала американка после матча.
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