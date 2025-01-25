  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стародубцева выступит на турнире WTA250 в Сингапуре
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стародубцева выступит на турнире WTA250 в Сингапуре

Теннис

Удачи Юлии

Стародубцева выступит на турнире WTA250 в Сингапуре

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №100) выступит на турнире серии WTA250 в Сингапуре. Соревнования пройдут с 27 января по 2 февраля.

Первой соперницей украинки станет представительница Германии Татьяна Мария (WTA №90). В случае победы в стартовом поединке дальше Юлию ожидает матч против победительницы встречи Таунсенд/Мертенс.

Турнир в Сингапуре пройдет впервые за последние 5 лет. Стародубцева свой последний поединок провела на АО-2025, где в первом круге проиграла представительнице Канады Лейле Фернандес.

Напомним, ранее Киз победила в финале АО-2025.

По теме
yellow-arrow
Киз прокомментировала победу в финале Australian Open-2025
yellow-arrow
Синнер поделился ожиданиями от финала АО-2025
yellow-arrow
Мэдисон Киз – чемпионка Australian Open-2025
Юлия Стародубцева
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости