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Стародубцева выступит на турнире WTA250 в Сингапуре
Удачи Юлии
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №100) выступит на турнире серии WTA250 в Сингапуре. Соревнования пройдут с 27 января по 2 февраля.
Первой соперницей украинки станет представительница Германии Татьяна Мария (WTA №90). В случае победы в стартовом поединке дальше Юлию ожидает матч против победительницы встречи Таунсенд/Мертенс.
Турнир в Сингапуре пройдет впервые за последние 5 лет. Стародубцева свой последний поединок провела на АО-2025, где в первом круге проиграла представительнице Канады Лейле Фернандес.
Напомним, ранее Киз
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