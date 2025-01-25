Стародубцева выступит на турнире WTA250 в Сингапуре

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №100) выступит на турнире серии WTA250 в Сингапуре. Соревнования пройдут с 27 января по 2 февраля.

Первой соперницей украинки станет представительница Германии Татьяна Мария (WTA №90). В случае победы в стартовом поединке дальше Юлию ожидает матч против победительницы встречи Таунсенд/Мертенс.

Турнир в Сингапуре пройдет впервые за последние 5 лет. Стародубцева свой последний поединок провела на АО-2025, где в первом круге проиграла представительнице Канады Лейле Фернандес.