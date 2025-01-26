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Определились чемпионки парного разряда Australian Open-2025
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https://www.gettyimages.com/Ukraine
Чешская теннисистка Катарина Синякова победила в финальном матче парного разряда Australian Open-2025. В поединке за главный титул соревнований вместе с американкой Тейлор Таунсенд они одолели дуэт Остапенко/Шувэй.
Счет встречи 2-1 (6-2; 6-7; 6-3) в пользу триумфаторок турнира, в активе которых 4 подачи на вылет, 46 виннеров, 6 из 17 реализованных брейков, 34 невынужденных и 7 двойных ошибок.
Этот титул стал вторым общим для пары Синякова/Таунсенд на уровне Grand Slam. В прошлом году они одержали победу на Уимблдоне.
Остапенко второй год играет подряд в финале АО. В прошлом году Елена в паре с украинкой Людмилой Киченок проиграли паре Шувей/Мертенс.
Напомним, что ранее Киз
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