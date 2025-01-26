  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Определились чемпионки парного разряда Australian Open-2025
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определились чемпионки парного разряда Australian Open-2025

Теннис
Обновлено

Главные фаворитки

Определились чемпионки парного разряда Australian Open-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чешская теннисистка Катарина Синякова победила в финальном матче парного разряда Australian Open-2025. В поединке за главный титул соревнований вместе с американкой Тейлор Таунсенд они одолели дуэт Остапенко/Шувэй.

Счет встречи 2-1 (6-2; 6-7; 6-3) в пользу триумфаторок турнира, в активе которых 4 подачи на вылет, 46 виннеров, 6 из 17 реализованных брейков, 34 невынужденных и 7 двойных ошибок.

Этот титул стал вторым общим для пары Синякова/Таунсенд на уровне Grand Slam. В прошлом году они одержали победу на Уимблдоне.

Остапенко второй год играет подряд в финале АО. В прошлом году Елена в паре с украинкой Людмилой Киченок проиграли паре Шувей/Мертенс.

Напомним, что ранее Киз прокомментировала победу в финале Australian Open-2025.

По теме
yellow-arrow
Стародубцева выступит на турнире WTA250 в Сингапуре
yellow-arrow
Киз прокомментировала победу в финале Australian Open-2025
yellow-arrow
Синнер поделился ожиданиями от финала АО-2025
Australian Open-2025
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости