Синнер защищает титул чемпиона Australian Open

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер выиграл финал Открытого чемпионата Австралии-2025. В решающем матче за главный титул он победил немца Александра Зверева (АТР №2).

Счет встречи 3-0 (6-3; 7-6; 6-3) в пользу итальянца, в активе которого 6 подач на вылет, 27 виннеров, 2 из 10 реализованных брейков, 24 невынужденных и 2 двойных ошибок.

Синнер сумел защитить титул чемпиона Австралии, который завоевал в прошлом году. Это 21-я победа итальянца подряд, пока никому не удается остановить его триумфальное шествие.

Янник стал первым итальянцем в истории, сумевшим выиграть три титула серии Grand Slam. Также Синнер стал самым молодым за последние 30 лет двукратным чемпионом АО.