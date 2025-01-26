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Синнер защищает титул чемпиона Australian Open
Великолепный матч
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер выиграл финал Открытого чемпионата Австралии-2025. В решающем матче за главный титул он победил немца Александра Зверева (АТР №2).
Счет встречи 3-0 (6-3; 7-6; 6-3) в пользу итальянца, в активе которого 6 подач на вылет, 27 виннеров, 2 из 10 реализованных брейков, 24 невынужденных и 2 двойных ошибок.
Синнер сумел защитить титул чемпиона Австралии, который завоевал в прошлом году. Это 21-я победа итальянца подряд, пока никому не удается остановить его триумфальное шествие.
Янник стал первым итальянцем в истории, сумевшим выиграть три титула серии Grand Slam. Также Синнер стал самым молодым за последние 30 лет двукратным чемпионом АО.
Напомним, что ранее
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