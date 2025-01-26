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Синнер-Зверев: Видео-обзор финального матча Australian Open-2025

Теннис
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Синнер-Зверев: Видео-обзор финального матча Australian Open-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер выиграл финал Открытого чемпионата Австралии-2025. В решающем матче за главный титул он победил немца Александра Зверева (АТР №2).

Вашему вниманию видео-обзор матча Синнер-Зверев:

Напомним, что ранее определились чемпионки парного разряда Australian Open-2025.

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Александр Зверев Янник Синнер
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