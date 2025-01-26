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Синнер-Зверев: Видеообзор финального матча Australian Open-2025
Шоу не получилось
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер выиграл финал Открытого чемпионата Австралии-2025. В решающем матче за главный титул он победил немца Александра Зверева (АТР №2).
Вашему вниманию видео-обзор матча Синнер-Зверев:
Напомним, что ранее
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