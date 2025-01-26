Зверев расплакался после проигранного в финале АО-2025. Видео

Вторая ракетка мира Александр Зверев не удержался от эмоций после финального поединка Открытого чемпионата Австралии-2025.

После последнего розыгрыша в поединке Синнер подошел поддержать своего соперника, однако немецкий теннисист не смог сдержать своих эмоций и заплакал.

Видео:

A lovely warm embrace between Jannik Sinner and Alexander Zverev ????#AusOpen pic.twitter.com/Ypu0J7bkDW — Eurosport (@eurosport) January 26, 2025

Напомним, что Зверев сыграл свой третий финал на уровне турниров Grand Slam. На US-Open в 2020 году немец в решающем поединке вел по сетам 2-0, однако не сумел удержать преимущество. В 2024 году Александр также вел по партиям 2-1 в финале Ролан Гаррос, однако уступил представителю Испании Карлосу Алькарасу.