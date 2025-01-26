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Зверев расплакался после проигранного в финале АО-2025. Видео

Теннис

Пока победить не удается

Зверев расплакался после проигранного в финале АО-2025. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира Александр Зверев не удержался от эмоций после финального поединка Открытого чемпионата Австралии-2025.

После последнего розыгрыша в поединке Синнер подошел поддержать своего соперника, однако немецкий теннисист не смог сдержать своих эмоций и заплакал.

Видео:

Напомним, что Зверев сыграл свой третий финал на уровне турниров Grand Slam. На US-Open в 2020 году немец в решающем поединке вел по сетам 2-0, однако не сумел удержать преимущество. В 2024 году Александр также вел по партиям 2-1 в финале Ролан Гаррос, однако уступил представителю Испании Карлосу Алькарасу.

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Александр Зверев
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