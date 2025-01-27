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Украинки узнали первых соперниц на турнире в Линце

Теннис
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Украинки узнали первых соперниц на турнире в Линце

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

С 26 января по 2 февраля в австрийском Линце состоится турнир серии WTA500. Три представительницы Украины будут бороться за главный титул соревнований.

Даяна Ястремская свой первый матч сыграет против представительницы Италии Лучии Брондзетти. Ангелина Калинина начнет выступления поединком против спортсменки из Дании Клары Таусон.

Единственной украинкой, которая начнет соревнования со второго круга станет Элина Свитолина. Ее соперницей станет победительница матча Анна Блинкова/квалифайер.

Напомним, что призовой фонд соревнований составляет 1,064 миллиона долларов.

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