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WTA обновили рейтинг: Свитолина поднимается, Костюк – идет вниз
Украинки заметно изменили позиции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло, лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у польки Иги Свентек, а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф.
Среди украинок первой идет Марта Костюк, которая по завершению АО-2025 потеряла четыре позиции и теперь занимает 22 место. Далее Элина Свитолина, которая с 27 места поднялась на 24 позицию, а Ангелина Калинина занимает свое 48 место и замыкает тройку лучших теннисисток нашего государства.
72 (-39) Даяна Ястремская
111 (-11) Юлия Стародубцева
136 (+2) Дарья Снигур
147 (-28) Леся Цуренко
225 (-16) Анастасия Соболева
243 (-17) Екатерина Завацкая
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