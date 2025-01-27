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WTA обновили рейтинг: Свитолина поднимается, Костюк – идет вниз

Теннис

Украинки заметно изменили позиции

WTA обновили рейтинг: Свитолина поднимается, Костюк – идет вниз

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло, лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у польки Иги Свентек, а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф.

Среди украинок первой идет Марта Костюк, которая по завершению АО-2025 потеряла четыре позиции и теперь занимает 22 место. Далее Элина Свитолина, которая с 27 места поднялась на 24 позицию, а Ангелина Калинина занимает свое 48 место и замыкает тройку лучших теннисисток нашего государства.

72 (-39) Даяна Ястремская

111 (-11) Юлия Стародубцева

136 (+2) Дарья Снигур

147 (-28) Леся Цуренко

225 (-16) Анастасия Соболева

243 (-17) Екатерина Завацкая

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