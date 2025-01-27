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Зверев: Отстойно стоять рядом с трофеем и не иметь возможности прикоснуться к нему

Теннис

Лучше и не скажешь

Зверев: Отстойно стоять рядом с трофеем и не иметь возможности прикоснуться к нему

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира немец Александр Зверев прокомментировал поражение в финале АО-2025. Его слова цитирует пресс-служба соревнований:

"Отстойно стоять рядом с трофеем и не иметь возможности прикоснуться к нему. Поздравляю Янника, ты сейчас самый лучший игрок в мире. Я надеялся, что сегодня я смогу создать борьбу. Ты просто слишком хорош и действительно этого заслуживаешь. Поздравляю и твою команду, упорная работа дает результат. Никто не заслуживает этого трофея больше.

Я хочу поблагодарить свою команду. Мы стараемся делать все правильно, но просто я недостаточно хорош – все так просто.

Я очень ценю то, что вы все сделали для меня за последние несколько лет: от возвращения после травмы голеностопа до второй ракетки мира и участия в финале турнира Grand Slam снова. Я очень ценю все, что они сделали для меня. Без них меня бы здесь не было" – сказал Зверев.

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