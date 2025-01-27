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Новак Джокович проводит 1000-ю неделю в топ-100 теннисистов мира
На это ушло около 20 лет
Getty Images/Global Images Ukraine
Победитель 24 турниров серии "Большого шлема", шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович проводит свою 1000-ю неделю подряд в топ-100 рейтинга мира, что составляет более 19 лет.
В десятке лучших теннисистов мира Новак Джокович суммарно проводит 874-ю неделю. Он выпадал из десяти сильнейших в 2017 году.
На Открытом чемпионате Австралии — 2025 Новак Джокович дошёл до полуфинала, где снялся с матча из-за травмы левой ноги.
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