Новак Джокович проводит 1000-ю неделю в топ-100 теннисистов мира

Победитель 24 турниров серии "Большого шлема", шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович проводит свою 1000-ю неделю подряд в топ-100 рейтинга мира, что составляет более 19 лет.

В десятке лучших теннисистов мира Новак Джокович суммарно проводит 874-ю неделю. Он выпадал из десяти сильнейших в 2017 году.

На Открытом чемпионате Австралии — 2025 Новак Джокович дошёл до полуфинала, где снялся с матча из-за травмы левой ноги.