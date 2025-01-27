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Маррей: Играть определённо сложнее, чем тренировать

Теннис

Британец тренирует Новака Джоковича

Маррей: Играть определённо сложнее, чем тренировать

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Победитель трёх турниров серии "Большого шлема" британец Энди Маррей сравнил уровень переживаний в качестве игрока и в качестве тренера.

Напомним, во время Australian Open — 2025 Маррей был тренером серба Новака Джоковича.

"Играть определённо сложнее, это точно. Я бы поспорил с теми, кто говорит, что смотреть со стороны сложнее. Я знаю, насколько напряжённо находиться на корте.

Перед матчами я очень нервничал, но когда смотрел, то чувствовал, что могу отключить это. Я был спокоен со стороны и смотрел, пытаясь иногда делать свою работу. В конце матча с Алькарасом или в важные моменты нервозность присутствует, но не в той же степени, когда сам играешь", — приводит слова Маррея The Guardian.

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