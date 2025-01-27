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Синнер провел фотосессию с титулом Australian Open - 2025
Итальянец одержал 21-ю победу подряд
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер принял участие в чемпионской фотосессии с кубком Australian Open — 2025.
В воскресенье, 26 января, он стал победителем Открытого чемпионата Австралии — 2025, обыграв в финале немца Александра Зверева.
23-летний Синнер успешно защитил титул чемпиона Australian Open после победы на турнире в 2024 году. Итальянец одержал 21-ю победу подряд, улучшив личный рекорд.
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