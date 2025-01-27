  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Синнер провел фотосессию с титулом Australian Open - 2025
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Синнер провел фотосессию с титулом Australian Open - 2025

Теннис

Итальянец одержал 21-ю победу подряд

Синнер провел фотосессию с титулом Australian Open - 2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер принял участие в чемпионской фотосессии с кубком Australian Open — 2025.

В воскресенье, 26 января, он стал победителем Открытого чемпионата Австралии — 2025, обыграв в финале немца Александра Зверева.

23-летний Синнер успешно защитил титул чемпиона Australian Open после победы на турнире в 2024 году. Итальянец одержал 21-ю победу подряд, улучшив личный рекорд.

По теме
yellow-arrow
Маррей: Играть определённо сложнее, чем тренировать
yellow-arrow
Новак Джокович проводит 1000-ю неделю в топ-100 теннисистов мира
yellow-arrow
Зверев: Отстойно стоять рядом с трофеем и не иметь возможности прикоснуться к нему
Янник Синнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости