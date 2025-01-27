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Трёхкратный победитель ТБШ уступил на старте турнира ATP-250 в Монпелье
Он уступил 101-й ракетке мира
Keystone
Трёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" швейцарский теннисист Стэн Вавринка в первом круге турнира категории ATP-250 уступил 101-й ракетке мира французу Артуру Казо.
АТР-250. Монпелье. Первый круг
Стэн Вавринка — Артур Казо 4:6, 3:6
Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В её рамках Вавринка семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и заработал два брейк-пойнта. На счету Казо ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
Далее Казо встретится с 23-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
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