Трёхкратный победитель ТБШ уступил на старте турнира ATP-250 в Монпелье

Трёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" швейцарский теннисист Стэн Вавринка в первом круге турнира категории ATP-250 уступил 101-й ракетке мира французу Артуру Казо.

АТР-250. Монпелье. Первый круг

Стэн Вавринка — Артур Казо 4:6, 3:6

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В её рамках Вавринка семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и заработал два брейк-пойнта. На счету Казо ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Далее Казо встретится с 23-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.