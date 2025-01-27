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Янник Синнер снялся с турнира АТР-500 в Роттердаме
Итальянец не примет участия в соревнованиях
Getty Images/Global Images Ukraine
Трёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер снялся с турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Об этом сообщила пресс-служба соревнований.
Причиной снятия стала усталость после Australian Open — 2025, на котором он выиграл титул.
Напомним, что турнир состоится с 3 по 9 февраля, где Янник Синнер является действующим чемпионом турнира.
После снятия Синнера первым сеяным турнира станет третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас.
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