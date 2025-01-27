Янник Синнер снялся с турнира АТР-500 в Роттердаме

Трёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер снялся с турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Причиной снятия стала усталость после Australian Open — 2025, на котором он выиграл титул.

Напомним, что турнир состоится с 3 по 9 февраля, где Янник Синнер является действующим чемпионом турнира.

После снятия Синнера первым сеяным турнира станет третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас.