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Завацкая вышла во второй круг турнира ITF W75 в Брисбене

Теннис
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Завацкая вышла во второй круг турнира ITF W75 в Брисбене

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA №243) вышла во второй раунд турнира серии ITF W75 в Брисбене (Австралия). В стартовом поединке наша спортсменка одолела представительницу Китая Ши Хань (WTA №210).

Счет встречи 2-1 (7-6; 5-7; 6-3) в пользу Катарины. Поединок длился 3 часа 43 минуты.

В следующем раунде соревнований Завацкая сыграет против теннисистки с квалификации Карины Миллер (WTA №389).

Это второй матч Завацкой в этом месяце. Ранее наша спортсменка неудачно стартовала в квалификации Окленда, а отобраться на АО-2025 ей так и не удалось.

Напомним, что ранее Янник Синнер снялся с турнира АТР-500 в Роттердаме.

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Катарина Завацкая
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