Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Завацкая вышла во второй круг турнира ITF W75 в Брисбене
Желаем победы
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA №243) вышла во второй раунд турнира серии ITF W75 в Брисбене (Австралия). В стартовом поединке наша спортсменка одолела представительницу Китая Ши Хань (WTA №210).
Счет встречи 2-1 (7-6; 5-7; 6-3) в пользу Катарины. Поединок длился 3 часа 43 минуты.
В следующем раунде соревнований Завацкая сыграет против теннисистки с квалификации Карины Миллер (WTA №389).
Это второй матч Завацкой в этом месяце. Ранее наша спортсменка неудачно стартовала в квалификации Окленда, а отобраться на АО-2025 ей так и не удалось.
Напомним, что ранее Янник Синнер
Популярное сейчас
- Металлист продал хавбека в Болонью, защитник сборной Украины будет играть в Англии. Главные новости за 27 января
- Журналист сообщил, чем решил заниматься Ракицкий
- Русин отреагировал на версию Цыганыка о его уходе из Сандерленда
- Впервые за 6 лет в финале АО встретятся первая и вторая ракетки мира
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon