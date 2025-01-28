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Стародубцева проиграла матч первого круга на турнире в Сингапуре
К сожалению, поражение
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №111) проиграла в первом матче на турнире серии WTA250 в Сингапуре. В стартовом поединке наша соотечественница уступила представительнице Германии Татьяне Марии (WTA №73).
Счет матча 2-1 (2-6; 6-1; 6-2). В активе Юлии 4 подачи на вылет, 2 из 5 реализованных брейки, 5 из 9 отыгранных брейки и 4 двойные ошибки.
Стародубцева не смогла прервать серию поражений, насчитывающую уже семь проигранных матчей. Пока неизвестно, на каком турнире украинка сыграет в ближайшее время.
Напомним, что ранее Завацкая
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