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Стародубцева проиграла матч первого круга на турнире в Сингапуре

Теннис
Обновлено

К сожалению, поражение

Стародубцева проиграла матч первого круга на турнире в Сингапуре

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №111) проиграла в первом матче на турнире серии WTA250 в Сингапуре. В стартовом поединке наша соотечественница уступила представительнице Германии Татьяне Марии (WTA №73).

Счет матча 2-1 (2-6; 6-1; 6-2). В активе Юлии 4 подачи на вылет, 2 из 5 реализованных брейки, 5 из 9 отыгранных брейки и 4 двойные ошибки.

Стародубцева не смогла прервать серию поражений, насчитывающую уже семь проигранных матчей. Пока неизвестно, на каком турнире украинка сыграет в ближайшее время.

Напомним, что ранее Завацкая вышла во второй круг турнира ITF W75 в Брисбене.

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