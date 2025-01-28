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Браво Элина: Свитолина показала, какую книгу решила почитать в свободное время. Фото

Теннис
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Браво Элина: Свитолина показала, какую книгу решила почитать в свободное время. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №24) поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала, какую книгу решила почитать в свободное от спорта время. Соответствующий снимок Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Браво Элина: Свитолина показала, какую книгу решила почитать в свободное время. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Завацкая вышла во второй круг турнира ITF W75 в Брисбене.

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Элина Свитолина
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