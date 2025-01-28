Браво Элина: Свитолина показала, какую книгу решила почитать в свободное время. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №24) поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала, какую книгу решила почитать в свободное от спорта время. Соответствующий снимок Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Завацкая вышла во второй круг турнира ITF W75 в Брисбене.