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Браво Элина: Свитолина показала, какую книгу решила почитать в свободное время. Фото
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https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №24) поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала, какую книгу решила почитать в свободное от спорта время. Соответствующий снимок Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Завацкая
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