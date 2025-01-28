Калинина проиграла на старте турнира WTA500 в Линце

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №48) проиграла в первом матче на турнире серии WTA500 в Линце. В стартовом поединке наша соотечественница уступила представительнице Дании Клари Таусон (WTA №39).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-3) . В активе Ангелины 2 подачи на вылет, 0 из 5 реализованных брейков, 2 из 5 отыгранных брейков и 0 двойных ошибок.

Калинина не смогла прервать серию поражений, которая насчитывает уже три проигранных матча. Пока неизвестно, на каком турнире украинка сыграет в ближайшее время.