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Калинина проиграла на старте турнира WTA500 в Линце

Теннис
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Калинина проиграла на старте турнира WTA500 в Линце

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №48) проиграла в первом матче на турнире серии WTA500 в Линце. В стартовом поединке наша соотечественница уступила представительнице Дании Клари Таусон (WTA №39).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-3). В активе Ангелины 2 подачи на вылет, 0 из 5 реализованных брейков, 2 из 5 отыгранных брейков и 0 двойных ошибок.

Калинина не смогла прервать серию поражений, которая насчитывает уже три проигранных матча. Пока неизвестно, на каком турнире украинка сыграет в ближайшее время.

Напомним, что ранее Завацкая вышла во второй круг турнира ITF W75 в Брисбене.

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