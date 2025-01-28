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Бывшая первая ракетка мира выступит на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке

Теннис

Теннисистка уже боролась за титул в 2021 году

Бывшая первая ракетка мира выступит на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп примет участие на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Первый матч спортсменки состоится во вторник, 4 февраля. Соперница Халеп определится в результате жеребьёвки.

"Она играет во вторник! Это всё, что нужно сказать. Симона Халеп. Вторник, 4 февраля. Transylvania Open. Будь там!" — говорится в заявлении организации.

В 2021 году на этом турнире Симона Халеп дошла до финала, где уступила эстонской спортсменке Анетт Контавейт.

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