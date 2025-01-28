Новак Джокович снялся с первого раунда Кубка Дэвиса

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович официально снялся с выступления в составе национальной команды в первом раунде отборочного турнира Кубка Дэвиса — 2025. Об этом пишет пресс-служба турнира.

"Возвращайся сильнее, Ноле", — подписала пост о снятии Джоковича пресс-служба Кубка Дэвиса.

Скорее всего, причиной снятия серба стала травма, которую он получил на Australian Open. В первом раунде отборочного турнира Кубка Дэвиса сборная Сербии сыграет с командой Дании.