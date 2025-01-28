Победитель Итогового турнира АТР не сыграет за сборную Греции в Кубке Дэвиса

Победитель Итогового турнира ATP, 13-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас объявил, что не будет выступать за сборную Греции в рамках квалификации Кубка Дэвиса. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в соцсетях.

"С большим сожалением сообщаю, что не смогу участвовать в матчах сборной в рамках Кубка Дэвиса, так как в это же время проходит очень важный турнир в моей карьере, и мне нужно будет сосредоточить все силы на подготовке и участии в этом", — написал Циципас.

Сборная Греции сыграет против Египта с 31 января по 2 февраля.