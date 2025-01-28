Винус Уильямс посетила показ кутюрной коллекции Dior

Семикратная чемпионка турниров серии "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс стала гостьей показа кутюрной коллекции Dior, который прошёл 27 января в Париже (Франция) в рамках Недели Высокой моды.

Для выхода Винус выбрала чёрный комбинезон и босоножки на высоком каблуке.

"Спасибо Dior за волшебное шоу", — подписала свои фото с показа титулованная теннисистка.

В последний раз 44-летняя Винус выходила на корт в марте 2024 года.