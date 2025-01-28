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ФОТО. Финалист US Open-2024 появился на обложке журнала Racquet

Теннис

Наряд теннисиста не останется незамеченым

ФОТО. Финалист US Open-2024 появился на обложке журнала Racquet

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финалист US Open — 2024, четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц украсил диджитал-обложку журнала Racquet.

На прошедшем Australian Open — 2025 Фриц дошёл до третьего круга, где в четырёх сетах уступил 38-летнему французу Гаэлю Монфису.

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Тэйлор Фриц
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