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ФОТО. Финалист US Open-2024 появился на обложке журнала Racquet
Наряд теннисиста не останется незамеченым
Getty Images/Global Images Ukraine
Финалист US Open — 2024, четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц украсил диджитал-обложку журнала Racquet.
На прошедшем Australian Open — 2025 Фриц дошёл до третьего круга, где в четырёх сетах уступил 38-летнему французу Гаэлю Монфису.
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